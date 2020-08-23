+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Референдум Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис

Родственники не могут выяснить судьбу близких, которые не выходят на связь после 18 августа

На телефон правозащитного центра "Весна" продолжают поступать сообщения о том, что люди не могут отыскать своих родных и близких, телефоны которых внезапно перестают отвечать. О некоторых известно, что их задержали сотрудники милиции, однако местонахождение выяснить невозможно. Правозащитники смогли разыскать несколько человек. Об остальных предоставляем информацию.



Ильинкевич Даниил был задержан утром 21 августа и доставлен во Фрунзенский РУВД Минска, затем в Московский РУВД, где сообщили, что отправили в ЦИП на Окрестина. Родственникам отвечают, что Ильинкевича к ним не доставляли.

Шагов Александр Юрьевич. 18 августа отнес заявление на действия сотрудников милиции в Первомайский РУВД Минска. Вышел через какое-то время, примерно в 16-30, а затем пропал. Телефон не отвечает. Вероятно был задержан вечером.

В Минске исчез участник протестов Юрий Стрижак. Родители сообщили "Весне", что 20 августа около 8 вечера он был на акции, а после 11 вечера его телефон стал недоступен.

Также с 20 августа не выходит на связь жители Минска Сергей Болотько (работает в БГУИР, 1985 года рождения) и его жена;

21 августа перестал отвечать на звонки житель Минска Владимир Благополучный, который пошел утром на работу и не вернулся.

В Солигорске исчезли 21 августа активисты стачкома ОАО "Беларуськалий" Алеся и Владимир Логиновы. 23 августа стало известно по информации стачкома ОАО" Беларуськалий", что Алеся и Владимир Логиновы числится в списках затраченных Солигорского РОВД.

Правозащитники обращаются к гражданам, которым известна информация об этих  людях: сообщите нам  нихпо телефону: 8 (017) 394 63 11, либо на электронную почту: [email protected]

Что касается пропавших в период с 9 по 13 августа - судьба с их, по информации МВД, установлена.

МВД проверил список пропавших, который был опубликован на TUT.BY и в котором на 9 утра 21 августа насчитывалось 9 человек (по данным на 17.00 там семь человек).

Из девяти:

два человека не идентифицированы,

два разысканных ранее,

один официально объявлен в розыск как пропавший без вести;

по двум поданным заявлениям в ОВД о розыске, проводится проверка;

один разыскивается по линии других служб МВД.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Юрась Навіцкі
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ПЫТОК, часть ІІ
Александр Бухвостов
Вернуть профсоюзы рабочим!
Людмила Мирзаянова
ЖДИТЕ, МАКЕЙ!
Владимир Подгол
Властелин фейков и его жертвы
Ольга Кравчук
Коля, передай папе
Анатолий Лебедько
Не бойтесь #7 ПРОТЕСТЫ. ДЕНЬ СЕДЬМОЙ
Никита Ванин
Минуты тишины


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]