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Власти бросили ГАИ на «защиту» Минска от сторонников перемен

Белорусские власти, пытаясь сорвать массовый приезд в Минск сторонников перемен из регионов для участия в анонсированном в соцсетях Марше Новой Беларуси, объявили специальное мероприятие «Фильтр».

«Особое внимание будет уделено автодорогам международного и республиканского значения при въезде в Минск, а также автодорогам при выезде с райцентров области», - сообщило МВД Беларуси.

Решение о внезапном проведении спецмероприятия, в МВД объяснили тем, что в выходные дни возрастает количество правонарушений со стороны участников дорожного движения, а также ДТП. Ощущение, что это первые выходные в новой истории Беларуси…

«Особое внимание госавтоинспекторы также уделят соблюдению скоростных режимов, правил перевозки пассажиров (в особенности детей), выявлению нетрезвых водителей и тех, кто не имеет или лишен права управления транспортными средствами, а также пресечению нарушений ПДД пешеходами, велосипедистами и водителями мототранспорта. На особом контроле – машины с видоизмененными идентификационными номерами», - отметили в МВД.
АФН
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