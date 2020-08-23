Фото: Instagram / Андрей Остапович





Со слов адвоката Вячеслава Головина, назначенного в субботу 22 августа защитником Андрея Остаповича, в пятницу, 21 августа, в районе 8 часов вечера Остапович был задержан в номере гостиницы «Рижская». Он находился там в ожидании латвийской визы. Накануне руководство Латвии одобрило его статус политического беженца, оставалось только дождаться изготовления документов.





По словам главного редактора «Псковской губернии», Остапович пересек границу с Беларусью в районе Смоленска, доехал до Москвы и уже оттуда приехал в Псков. Как полагает адвокат Остаповича, спецслужбы вели его из Москвы:«Задержать его было делом техники, несмотря на то что он предпринимал ряд мер предосторожности, например, не пользовался своим телефоном. Сейчас, по заявлению адвокатов, он содержится в Завеличенском отделе полиции города Пскова. Все, чего пока смогли добиться адвокаты, чтобы его покормили. Но самого адвоката к нему не пускают. Головин опасается, что его также не допустят и завтра, потому что выходные.





"Это рядовой отдел полиции, а не специальное отделение, они не работают круглосуточно", – объясняет Денис Камалягин.





Адвокат опасается, что к утру понедельника из Беларуси уже будут получены документы об экстрадиции и Остаповича переправят обратно:«Этих документов точно пока нет и поэтому нельзя сказать, за что его задержали. Сейчас есть предположение, что основной причиной может быть обвинение в незаконном пересечении границы из-за ограничений связанных с эпидемией коронавирусной инфекции».





Несколько дней назад старший следователь Партизанского районного отдела СК Андрей Остапович выложил в Instagram фото с рапортом, которым он инициировал расторжение контракта «ввиду нарушения его условий со стороны руководства СК». На момент публикации этот пост удален из аккаунта Остаповича, но скриншоты сохранились в публикациях некоторых СМИ.