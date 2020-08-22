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«День в большом городе» больше не выйдет на «Беларусь 1» - уволились ведущие и руководитель проекта

Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщила телеведущая и певица Ольга Плотникова

Ольга написала, что глава в ее книге жизни под названием «Телевидение» закрыта, об этом написала kp.by Телеведущая работала в ток-шоу «День в большом городе» 6 лет с начала старта программы. Вместе с ней покинули Белтелерадиокомпанию руководитель проекта Саша Снегина, телеведущие Ольга Сороко и Инна Югова.

- «День в большом городе» больше не выйдет в эфир на "Беларусь 1". Реву. И, несмотря на чьи-то ожидания моих откровений, плохого я ничего не скажу. Потому что не было! Я люблю свою работу. Я очень люблю и ценю людей, с которыми мы эту работу делали!.. Наша команда - большая семья... Больно ее лишаться, - написала Ольга Плотникова 22 августа.

Напомним, что 20 августа «Беларусь 5» покинули 4 сотрудника канала: телеведущие Арташес Антонян, Ярослав Писаренко, Владислав Татур и руководитель отдела корреспондентов Андрей Иванов.
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