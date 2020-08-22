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Концерн "Калашников" представил новый автомат

Концерн "Калашников" накануне форума "Армия-2020" представил новый автомат, который получил обозначение АК-19, передает Meduza.

АК-19 создан на базе АК-12, но предназначен для стрельбы патронами калибра 5,56 миллиметра, который используется странами НАТО.

"Мы неизменно получали запрос: нам нужен АК-12 под патрон 5,56. Мы хотели предложить людям оружие под тот патрон, под который у них настроено производство", - заявил на презентации представитель "Калашникова" Владимир Онокой.


Также концерн представил новое смарт-ружье МР-155 Ultima с возможностью синхронизации с гаджетами. Об этом в пятницу сообщил гендиректор группы компаний "Калашников" Дмитрий Тарасов.

"Это больше наш шаг в область и в индустрию развлечений. Я думаю, что это первый продукт в этом направлении и мы будем его развивать. Кто знает, может, эта линейка покажет, что такое современная охота по-русски. <...> Производить Ultima мы будем на Ижевском механическом заводе", - сказал Тарасов, добавив, что в сентябре под новое изделие откроются новые производственные мощности.

Новейшее смарт-ружье МР-155 Ultima должно поступить на полки магазинов в начале 2021 года, сообщил в пятницу журналистам гендиректор группы компаний "Калашников" Дмитрий Тарасов.

"Я думаю, в начале следующего года", - сказал он, отвечая на вопрос о начале продаж нового ружья.
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