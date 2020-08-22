О чем просил правозащитник?





В обращении в прокуратуру Павел Сапелко просил возбудить уголовное дело по многочисленным фактам, подпадающих под ч. 3 ст. 426 УК (Превышение власти или служебных полномочий) и ч. 3 ст. 455 УК (Злоупотребление властью, превышение власти либо бездействие власти), совершенных сотрудниками милиции и военнослужащими. Также правозащитник просил обратить внимание на факты содержания задержанных и арестованных в неприспособленных условиях и учреждениях и применения к задержанным пыток и жестокого, бесчеловечного обращения (оставления без еды, воды, содержание в переполненных камерах и т.д.).





Кроме того Сапелко просил прокурора города сообщить о количестве поступивших в городскую и районные прокуратуры по Минску сообщений о ранении и смерти лиц вследствие применения физической силы, спецсредств, оружия, боевой и специальной техники на акциях мирных протестов с 9 по 13 августа.





Что ответила прокуратура?





Из ответа прокуратуры Минска за подписью заместителя прокурора Д. Костюкевича следует, что само ведомство заниматься расследованиями пыток, жестокого обращения, а также инициировать возбуждение уголовных дел против сотрудников милиции не собирается. Заявление Павла Сапелко в части доводов о неправомерности действий сотрудников милиции и совершении ими преступлений по статьям 426, 455 УК прокуратура перенаправила начальнику Управления следственного комитета по Минску. Что касается доводов о нарушении порядка и условий содержания административно задержанных и арестованных, то их прокуратура перенаправила в ГУВД Мингорисполкома. Теперь правозащитник ждет ответ из этих двух ведомств.





Также прокуратура отказала Павлу Сапелко в предоставлении информации о ранениях и смертях на акциях протеста, обосновав это тем, что эта информация не затрагивает конкретно его права и законные интересы. В то же время в ответе указано, что по обращениям граждан о применении в отношении них физической силы сотрудниками органов внутренних дел в данный момент проводятся проверки, по результатам которых будет дана правовая оценка действиям сотрудников.





Почему информация о раненых и смертях должна быть доступна общественности?





Павел Сапелко не согласился с отказом в предоставлении информации о раненых и смертях и направил прокурору жалобу на данный ответ, в которой еще раз просит сообщить эту информацию. В частности, юрист отмечает, что в соответствии со статьей 15 Закона Республики Беларусь «Об инфо ации, информатизации и защите информации», информация делится на общедоступную и ту, распространение и (или) предоставление которой ограничено.





В соответствии со статьей 16 этого закона, не может быть ограничен доступ к информации, распространение и (или) предоставление информации о деятельности государственных органов, о состоянии преступности, о фактах нарушения законности.





Поэтому информация о соблюдении или несоблюдении закона сотрудниками подразделений МВД, а также сведения о количестве раненных и погибших в результате применения физической силы, спецсредств и оружия являются общедоступными, и их предоставление не может быть ограничено