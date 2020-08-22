При этом ранее официальный представитель Управления Верховного комиссара по правам человека (УВКПЧ) ООН Элизабет Тросселл заявила, что МВД Белруси подтвердило гибель четырех человек в ходе протестов.





«Коллеги проинформировали меня, что министерство внутренних дел подтвердило отдельно четыре смерти», — сказала она и добавила, что УВКПЧ попросило расследовать гибель людей.





Протесты в Белоруссии продолжаются вторую неделю. Люди требуют отменить итоги выборов, согласно которым победил Александр Лукашенко, отправить старое руководство в отставку и провести новые выборы, а также привлечь к ответу силовиков за жестокие разгоны митингов в первые дни.