Мингорисполком спустя трое суток отключил новую круглосуточную горячую линию
Всего трое суток проработала круглосуточная горячая линия Мингорисполкома. Ее запустили 18 августа для оперативного решения «проблемных вопросов, связанных с жизнедеятельностью города». Но в пятницу 21 августа телеграм-канал «Минск.Официально» сообщил, что линию отключают.
В пятницу 21 августа горячая линия принимала звонки до 20.00, после чего прекратила свою работу.
«Организовали ее в связи с озабоченностью минчан общественно-политической обстановкой в городе. Однако, как показал анализ поступивших обращений, людей волнуют простые житейские проблемы: благоустройство и уборка дворовой территории, ремонт подъездов, работа лифтов, состояние пешеходных дорожек и дорог. За три дня работы принято 219 звонков, из которых 67% касались вопросов ЖКХ, остальные — текущей ситуации в столице», — отмечает «Минск.Официально».
Часть вопросов уже разрешили. Это нарекания горожан на отсутствие уборки в подъездах, неисправность освещения в подъездах.
12:10 22/08/2020
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение