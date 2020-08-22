В пятницу 21 августа горячая линия принимала звонки до 20.00, после чего прекратила свою работу.





«Организовали ее в связи с озабоченностью минчан общественно-политической обстановкой в городе. Однако, как показал анализ поступивших обращений, людей волнуют простые житейские проблемы: благоустройство и уборка дворовой территории, ремонт подъездов, работа лифтов, состояние пешеходных дорожек и дорог. За три дня работы принято 219 звонков, из которых 67% касались вопросов ЖКХ, остальные — текущей ситуации в столице», — отмечает «Минск.Официально».





Часть вопросов уже разрешили. Это нарекания горожан на отсутствие уборки в подъездах, неисправность освещения в подъездах.