+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Референдум Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис

Мингорисполком спустя трое суток отключил новую круглосуточную горячую линию

Всего трое суток проработала круглосуточная горячая линия Мингорисполкома. Ее запустили 18 августа для оперативного решения «проблемных вопросов, связанных с жизнедеятельностью города». Но в пятницу 21 августа телеграм-канал «Минск.Официально» сообщил, что линию отключают.

В пятницу 21 августа горячая линия принимала звонки до 20.00, после чего прекратила свою работу.

«Организовали ее в связи с озабоченностью минчан общественно-политической обстановкой в городе. Однако, как показал анализ поступивших обращений, людей волнуют простые житейские проблемы: благоустройство и уборка дворовой территории, ремонт подъездов, работа лифтов, состояние пешеходных дорожек и дорог. За три дня работы принято 219 звонков, из которых 67% касались вопросов ЖКХ, остальные — текущей ситуации в столице», — отмечает «Минск.Официально».

Часть вопросов уже разрешили. Это нарекания горожан на отсутствие уборки в подъездах, неисправность освещения в подъездах.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Александр Бухвостов
Вернуть профсоюзы рабочим!
Людмила Мирзаянова
ЖДИТЕ, МАКЕЙ!
Владимир Подгол
Властелин фейков и его жертвы
Ольга Кравчук
Коля, передай папе
Анатолий Лебедько
Не бойтесь #7 ПРОТЕСТЫ. ДЕНЬ СЕДЬМОЙ
Никита Ванин
Минуты тишины
Павел Знавец
Его убьют.


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]