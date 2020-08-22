Известный художник Владимир Цеслер покинул Беларусь

"Угроз не было, но, как только я выложил свой последний пост со свастикой, сказали скрыться. Не говорили, что мне кто-то угрожает, но сказали: „Ты что, хочешь, чтобы тебя закатали в асфальт?" Все начали предлагать помощь. И я, не дожидаясь, переехал сейчас в другое место, здесь недалеко", - сказал он корреспонденту Свободы.





Художник выложил серию постов в Фейсбуке по поводу последних событий, а в последнем было изображение красно-зеленой свастики из старой символики. Друзья посоветовали его временно убрать.





"Я его быстро поставлю обратно. И я вернусь, я надеюсь, что буду недолго за пределами. К сожалению, пока не дозвонился до членов Координационного совета", - сказал Владимир Цеслер.





Художник сказал, что будет дальше работать в Координационном совете оппозиции, хотя это проблематично, так как по условиям член КС должен находиться в Беларуси.





"Страшно то, что сейчас происходит в Беларуси. Народ выиграл, а „он“ не проиграл. Ничего хорошего", - сказал художник.