Вернут ли деньги и что делать, если запросы на электронную почту и по телефону о компенсации расходов игнорируются, выясняла корреспондент агентства «Минск-Новости».





— Если рейс отменили из-за пандемии, то возврат стоимости билета необязательно будет в денежном эквиваленте, — уточняет юрист Артур Сальманов. — Могут предложить и ваучер, и одноразовый перенос даты поездки. Здесь следует ориентироваться на информацию с официального сайта авиаперевозчика.





На случай подобных форс-мажоров Артур создал памятку для путешественников — что делать, если рейс отменен или задерживается.









Сразу сообщите о задержке отправляющей стороне или найдите представителя вашей авиакомпании, если летите самостоятельно. Обязательно обратитесь к сотрудникам аэропорта, чтобы получить официально оформленную справку либо отметку об отмене/задержке вылета на билете или посадочном талоне.





При задержке рейса на 2 часа пассажир имеет право на бесплатные напиток, два телефонных звонка или отправку писем по электронной почте. Родителям с детьми (до 7 лет) должны предоставить доступ в комнату матери и ребенка.





После 4 часов задержки пассажир имеет право на бесплатное горячее питание. Более этого времени — еда должна быть организована раз в 6–8 часов.





Если ожидание следующего рейса превышает 8 часов днем или 6 часов ночью (есть и альтернативные правила — перенос рейса на следующий день или задержка более чем на 12 часов), пассажиру оплачивают гостиницу и трансфер.





Обращаться за этими услугами необходимо к представителю авиакомпании или туроператору, если это чартерный рейс.





Юрист напоминает, что деятельность авиакомпаний регулируется не только национальным, но и международным правом.





— Существуют Монреальская конвенция и Регламент Европейского союза. Ориентируясь на действующий Регламент ЕС № 261/2004 (если лететь в/из Евросоюза), компенсация за отмену рейса, отказ в посадке на борт самолета или задержку не менее чем на 3 часа (либо при задержке менее чем на 3 часа, но это стало причиной опоздания на стыковочный рейс) составляет от 250 до 600 евро, — отмечает Артур.





Летаете в пределах страны? Тогда следует изучать именно национальное законодательство.





— Если авиакомпания не обеспечила необходимый сервис, то сначала попробуйте связаться с перевозчиком по электронной почте или контактному телефону, — советует специалист. — Не получили оперативного ответа? Отправляйте претензию на юридический адрес. Лучше заказным письмом с уведомлением или же принести в канцелярию и попросить поставить соответствующую отметку. Как правило, все разногласия будут урегулированы на этом этапе. Запрос проигнорировали? Тогда можно обратиться с заявлением в суд с целью возмещения всех понесенных расходов.







