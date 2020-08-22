







"В пятницу вечером стало известно, что министерство информации ограничило доступ пользователей Беларуси к большому ряду сайтов медиа и политических движений. Среди самых известных "Радио Свобода", телеканал "Белсат", "Еврорадио", газета "Солидарность", Udf.by, The Village, By.tribuna.com, Витебский курьер, Народные новости Витебска, Masheka.by, сайт закрытого властями правозащитного центра "Весна", - говорится в сообщении БАЖ.





Кроме того, в ассоциации констатировали, что с 9 августа и по настоящее время отсутствует доступ к сайту самой "Белорусская ассоциация журналистов" - журналистской организации, члену Международной и Европейской федерации журналистов.





Также в минувшую пятницу, продолжили в БАЖ, под предлогом выхода из строя печатного станка государственное предприятие "Издательство "Белорусский Дом печати" сорвало выпуск очередных номеров газет "Народная Воля" и "Комсомольская правда в Беларуси". "В случае с "Комсомолкой" это уже третий случай срыва выхода газеты", - подчеркнули там.





В данной связи, "Белорусская ассоциация журналистов" связывает блокировку интернет-ресурсов и срыв выхода печатных изданий с попыткой властей блокировать информацию о поствыборных протестах в стране и жестком насилии против их участников.





Ассоциация "считает такие действия косвенной цензурой и воспрепятствованием законной деятельности медиа в Беларуси; - заявляет, что в результате этих действий не только нарушаются права журналистов и СМИ, но и ограничивается конституционное право граждан страны на получение полной, достоверной и своевременной информации".





Также БАЖ требует от властей страны немедленно прекратить давление на прессу, обеспечить бесперебойный выпуск печатных изданий, разблокировать доступ к заблокированным сайтам и призывает белорусские и международные организации поддержать это заявление.



