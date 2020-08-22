БАЖ требует от властей разблокировать сайты СМИ и прекратить давление на прессу
ОО "Белорусская ассоциация журналистов" требует от белорусских властей разблокировать сайты, прекратить давление на прессу, обеспечить выпуск изданий.
"В пятницу вечером стало известно, что министерство информации ограничило доступ пользователей Беларуси к большому ряду сайтов медиа и политических движений. Среди самых известных "Радио Свобода", телеканал "Белсат", "Еврорадио", газета "Солидарность", Udf.by, The Village, By.tribuna.com, Витебский курьер, Народные новости Витебска, Masheka.by, сайт закрытого властями правозащитного центра "Весна", - говорится в сообщении БАЖ.
Кроме того, в ассоциации констатировали, что с 9 августа и по настоящее время отсутствует доступ к сайту самой "Белорусская ассоциация журналистов" - журналистской организации, члену Международной и Европейской федерации журналистов.
Также в минувшую пятницу, продолжили в БАЖ, под предлогом выхода из строя печатного станка государственное предприятие "Издательство "Белорусский Дом печати" сорвало выпуск очередных номеров газет "Народная Воля" и "Комсомольская правда в Беларуси". "В случае с "Комсомолкой" это уже третий случай срыва выхода газеты", - подчеркнули там.
В данной связи, "Белорусская ассоциация журналистов" связывает блокировку интернет-ресурсов и срыв выхода печатных изданий с попыткой властей блокировать информацию о поствыборных протестах в стране и жестком насилии против их участников.
Ассоциация "считает такие действия косвенной цензурой и воспрепятствованием законной деятельности медиа в Беларуси; - заявляет, что в результате этих действий не только нарушаются права журналистов и СМИ, но и ограничивается конституционное право граждан страны на получение полной, достоверной и своевременной информации".
Также БАЖ требует от властей страны немедленно прекратить давление на прессу, обеспечить бесперебойный выпуск печатных изданий, разблокировать доступ к заблокированным сайтам и призывает белорусские и международные организации поддержать это заявление.
11:21 22/08/2020
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