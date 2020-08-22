Сайты платформ Голос и Зубр тоже заблокированы
Министерство информации Беларуси ограничило доступ к сайтам платформ Голос и Зубр, которые собирали информацию о фальсификациях на последних выборах и позволяли проводить параллельный подсчет голосов.
Блокировка введена на основании решения Мининформа Беларуси, пишет afn.by
Кроме того, в список ограниченного доступа по решению Министерства информации внесено несколько десятков прокси-сервисов — в том числе через них во время отсутствия доступа к Сети 9−11 августа некоторые пользователи осуществляли доступ к популярным мессенджерам.
Полный список заблокированных СМИ
"Белорусский партизан"
09:53 22/08/2020
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