Сайты платформ Голос и Зубр тоже заблокированы

Блокировка введена на основании решения Мининформа Беларуси, пишет afn.by

Кроме того, в список ограниченного доступа по решению Министерства информации внесено несколько десятков прокси-сервисов — в том числе через них во время отсутствия доступа к Сети 9−11 августа некоторые пользователи осуществляли доступ к популярным мессенджерам.



