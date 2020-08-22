Одни страны изнывают от зноя, другие мокнут и мерзнут. Ученые говорят, что все это - очередное подтверждение изменения климата, и предсказывают 2020 году место в пятерке самых жарких лет за полтора века наблюдений.





Подобные рекорды становятся дурной традицией: 19 из последних 20 лет входят в двадцатку самых жарких, а последние 6 лет занимают первые шесть строчек в этом рейтинге. Через несколько месяцев их будет семь из семи, если все будет идти, как идет.





В этом случае предположения о том, что глобальное потепление ускоряется, получат очередное подтверждение. А значит, планы предотвращения климатической катастрофы, согласованные почти всеми странами мира и закрепленные в Парижском соглашении, придется пересматривать.





Однако время для этого как никогда не подходящее: пандемия коронавируса погружает мир в тяжелый экономический кризис, и затратная "зеленая" повестка во многих странах мира отходит на второй план.





За коронавирусом идут потоп, засуха и голод. Прогнозы на 2020 год все мрачнее

Июль 2020 года стал одним из трех самых жарких с 1880 года: температура поверхности суши и океанов оказалась выше средней для ХХ века на 0,92°C, не дотянув всего 0,01 градуса до абсолютного рекорда прошлогоднего июля - исключительно благодаря чуть более холодной, чем обычно, зиме в южном полушарии.





"Это не те рекорды, к которым стоит стремиться, - говорит Гарет Редмонд Кинг из Всемирного фонда дикой природы (WWF). - Тропическая жара может иногда и приятна жителям стран вроде Великобритании, но на самом деле она - яркое напоминание о климатическом кризисе на планете".





Девять из 10 рекордно жарких июлей пришлись на последнее десятилетие. Шесть - на последние шесть лет.



Все меньше льда, все чаще ураганы

Экстремальная жара неприятна по многим причинам. Во-первых, она смертельна. По данным королевской метеослужбы Британии, в последние несколько лет жара убивает больше людей, чем любые другие погодные катаклизмы.





Из-за повышения температур у поверхности земли высыхает почва, а льды тают.









В июле этого года арктический ледяной покров был на четверть меньше среднего за последние 40 лет и самым незначительным за все время наблюдений. Северный морской путь был практически полностью свободен ото льда.





За год после предыдущего рекорда в Арктике растаял кусок льда размером с Польшу. А за последние 45 лет его объем уменьшился на две трети, и такими темпами к середине века морского льда на Севере не останется вовсе.





Пока у полюса уплотняют белых медведей и моржей, ближе к экватору последствия экстремального потепления усложняют жизнь мореходам и жителям прибрежных территорий. В этом году сезон ураганов начался необычайно рано, и уже к июлю по тропикам прошлись целых девять именных штормов - это рекордный показатель для середины лета.





Сильные ветры у экватора намекают на зарождение феномена Ла-Нинья - понижение температур в Тихом океане, что вкупе с нагретой Атлантикой обещает ударный сезон ураганов-2020. Национальное управление океанических и атмосферных исследований США (NOAA) предсказывает 19-25 мощных циклонов вместо обычных 12. И ожидает, что 7-11 усилятся до ураганов, а 3-6 окажутся в высшей степени разрушительными.

Засуха и наводнения в Европе (на радость России)

Половина Европы в июле изнывала от жары и запрещала поливать сады из шланга, пока другая куталась в пледы и откачивала воду с затопленных огородов.





В Финляндии лило в два с половиной раза больше нормы и было холоднее обычного на 1-2 градуса, тогда как Португалия пережила самый жаркий июль за все 90 лет наблюдений, а Франция - с 1959 года, согласно данным европейского центра Copernicus Climate Change Service (C3S).





Именно этим и опасно глобальное потепление, давно и в один голос предупреждают ученые: резкими перепадами температуры и влажности, природными катаклизмами и превращением умеренного климата в экстремальный.





Нагревание планеты ведет к сбоям в устоявшейся системе охлаждения и циркуляции воды и воздуха, вызывает ураганы, тропические ливни, засуху и морозы, наполняя YouTube и "Твиттер" хрониками апокалипсиса из серии "старожилы не припомнят".





Относительная влажность воздуха на суше в целом на планете сокращается последние 40 лет, и виной тому не уменьшение осадков, а тот факт, что воздух над сухопутной частью нагревается все быстрее, и разница с температурой у поверхности океанов увеличивается, отмечают ученые.





Отклонения от нормы не только участились, но и становятся продолжительнее. Европа страдает вот уже третье засушливое лето подряд, что сказывается на урожае и экономике в целом.





Двухлетнюю засуху Европа пережила впервые за 250 лет, следует из исследования, опубликованного в августе. И ученые оценивали только два прошлых года, не учитывая засушливый текущий.





То ли еще будет, предупреждают они.





"Вероятность повторения такого сценария увеличится в ближайшем будущем, в основном из-за потепления, вызванного деятельностью человека", - полагают авторы научной работы и предупреждают, что если ничего не делать, то во второй половине века многолетняя засуха будет иссушать Старый Свет в семь раз чаще, чем сейчас.





В XXI веке засушливые периоды в Европе участились, и в 2003-м она пережила засуху библейского масштаба, какая случается раз в несколько столетий, пишут они. Оценки экономического ущерба начинаются от 100 млрд евро.





Основные убытки - от сокращения урожая и экспорта продовольствия.





Вот и в этом году, едва отвоевав у России первое место на мировом рынке зерновых, Евросоюз немедленно уступил его из-за засухи и наводнений. Ведущий европейский производитель - Франция в текущем сезоне сократит экспорт вдвое, и даже хороший урожай в Польше и странах Балтии не позволит компенсировать такой провал и потерю доли рынка.





Россия же, напротив, предвкушает второй крупнейший урожай в современной истории и благодаря ему вернет себе мировое лидерство. Локальные рекорды урожайности ожидаются в Канаде и Австралии, приводит Bloomberg оценки американского минсельхоза.





Пожары и пекло в Америке

Аналогичная европейской ситуация сложилась этим летом и по другую сторону Атлантики. Юго-запад США выгорает под палящим солнцем, а центральные штаты заливает дождями пуще обычного.





Самый яркий пример потепления и его последствий в очередной раз взялась продемонстрировать Калифорния.





Сначала она побила свой же температурный рекорд: +54,4°C в Долине Смерти. Потом во всем штате впервые за 20 лет начали веерно отключать свет: кондиционеры и холодильники перегрузили сеть. Губернатор штата поставил однозначный диагноз.





"В Калифорнии это касается каждого, и никто не питает никаких иллюзий: все тут знают, что жара становится всё жарче, а засуха - засушливее. Мы давно осознали последствия изменения климата", - сказал Гэвин Ньюсом.





Сомневающиеся все же есть. Они винят власти в провальном госрегулировании энергосистемы самого населенного и богатого штата США. Глава калифорнийского оператора рынка электроэнергии Стивен Берберик не согласен.





"Прогноз нагрузки на электросети отражает реалии изменения климата. Становится все жарче", - цитирует его FT.





Подтверждением тому - лесные пожары.





EPA,Калифорния в огне





Средняя температура в Калифорнии повышается быстрее, чем на планете в целом, а количество осадков сокращается. В сухом остатке - увеличение площади горящих лесов на 40% каждое десятилетие.

2020-й идет на рекорд

Не только лето, но и весь 2020 год отмечен аномалией, которая уже становится нормой. В январе-июле планета нагрелась на 1,05°C больше среднего - это второй результат после 2016 года, и разрыв микроскопический, всего 0,04 градуса. И Европа, и Азия побили температурные рекорды.





Американские ученые из NOAA прогнозируют, что 2020 год войдет в пятерку самых жарких за всю 141-летнюю историю наблюдений, и допускают примерно 75-процентный шанс того, что он окажется рекордным.





Может случиться и по-другому, если упомянутая Ла-Нинья в Тихом океане наберет силу. Однако локальное похолодание не будет свидетельством слома общего тренда, поскольку в этом случае ветер лишь временно загонит тепло с поверхности океана в пучину и понизит основной показатель метеорологии - температуру на поверхности, но не изменит общего количества энергии, определяющей климат на планете.





Чтобы обуздать потепление, почти все страны мира договорились сократить выбросы парниковых газов в атмосферу в попытке удержать повышение температуры на планете в пределах полутора градусов по сравнению с доиндустриальным уровнем. Экологи давно предупреждают, что этого недостаточно, особенно с учетом выхода США из соглашения.





В жарком июле-2020 ученые привели новый аргумент.





EPA

Япония 11 августа зафиксировала свой температурный рекорд: +40,5°C





Они пересчитали прежние модели и пришли к выводу, что риск повышения температур при текущем уровне выбросов выше, чем предполагалось раньше. Поэтому рассчитывать на естественное уменьшение концентрации углекислого газа в атмосфере не приходится - нужно меньше коптить небо.





В противном случае жара будет только нарастать, пришли к выводу авторы другой научной публикации этого аномального лета - специалисты британской королевской метеослужбы, основанной отцом современной метеорологии Робертом Фицроем (под его началом почти 200 лет назад Чарльз Дарвин ходил в экспедицию на борту "Бигля", в результате чего родилась теория эволюции видов).





После того, как прошлым летом в Британии был побит температурный рекорд, и столбик термометра в Кембридже дополз до +38,7 градуса Цельсия, они взялись моделировать будущее и пришли к выводу, что при сохранении нынешних выбросов в атмосферу 40-градусная жара в Британии к 2100 году будет случаться каждые три с половиной года вместо прежних 100-300 лет.





Их коллеги из Оксфордского университета, со своей стороны, предложили давать эпизодам аномальной жары имена, как ураганам: ведь они случаются все чаще и убивают значительно больше людей. А врага стоит знать в лицо.





К этой мысли они пришли, выяснив, что истинный масштаб бедствия неизвестен, поскольку далеко не всё учитывается. Одно из самых жарких мест планеты, Африка, фактически не представлена в базах данных экстремальных погодных явлений, на основе которых исследователи делают выводы о скорости и последствиях изменения климата.





За последние 120 лет в базе появилось всего 2 (две) записи об аномальной жаре в Африке к югу от Сахары, тогда как в Европе было зафиксировано аж 83 за 40 лет (они унесли 140 тысяч жизней и нанесли 12 млрд долларов ущерба).





И это при том, что европейцы считают аномалией более трех дней жары подряд, тогда как африканцы не видят ничего необычного в недельных эпизодах, а в 1992 году и вовсе жили в таких экстремальных условиях целых 4 месяца.





В базе данных EM-DAT записей об этом событии нет.







