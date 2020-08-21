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Звукооператор диджей Соколовский на свободе - его отпустили

Об этом «Комсомолке» сообщила мама Влада Соколовского. Ирина Александровна рассказала, что сына вызывали в МВД для беседы.

О чем они разговаривали - женщина не знает. Сейчас Владислав находится с адвокатом.

Напомним, тогда за свой поступок Влад вместе со своим коллегой Кириллом Галановым получили по 10 суток ареста. Позже они были освобождены. 21 августа стало известно, что Влада Соколовского вновь задержали. На данный момент он на свободе.
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