Звукооператор диджей Соколовский на свободе - его отпустили

О чем они разговаривали - женщина не знает. Сейчас Владислав находится с адвокатом.





Напомним, тогда за свой поступок Влад вместе со своим коллегой Кириллом Галановым получили по 10 суток ареста. Позже они были освобождены. 21 августа стало известно, что Влада Соколовского вновь задержали. На данный момент он на свободе.



