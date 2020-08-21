ВОЗ: пандемию COVID-19 удастся победить за два года

По его словам, появление вакцины от COVID-19 само по себе не приведет к окончанию пандемии, пишет kommersant.ru





«В нашей ситуации с более развитыми технологиями и, конечно, с большей взаимосвязью у вируса больше шансов распространяться, он может распространяться быстрее. В то же время у нас есть технологии и знания, чтобы остановить его»,— сказал господин Гебрейесус на брифинге (цитата по ТАСС). Он добавил, что сто лет назад таких возможностей у человечества было меньше.









По словам гендиректора ВОЗ, медицине все еще далеко не все известно о последствиях COVID-19. «Хотя мы так много узнали об этом заболевании, у нас имеется менее восьми месяцев опыта. Мы все еще относительно мало знаем о долгосрочных последствиях»,— отметил он.





Господин Гебрейесус добавил, что создание вакцины само по себе не приведет к немедленному прекращению пандемии. «Вакцина станет жизненно важным инструментом, и мы надеемся, что у нас будет вакцина настолько быстро, насколько возможно. Но даже если мы получим вакцину, то сама по себе она не приведет к завершению пандемии»,— сказал глава ВОЗ. Он также высказал мнение, что «нет гарантии», что такая вакцина появится.









Напомним, российская вакцина от коронавируса «Спутник V» разработки Центра им. Гамалеи была зарегистрирована 11 августа. Массовую вакцинацию начнут проводить до завершения клинических испытаний, она будет добровольной. Об интересе и намерении закупить российскую вакцину заявили власти нескольких стран. Ее поставки на внешние рынки могут начаться в ноябре-декабре 2020 года. В Минздраве США и Всемирной организации здравоохранения к вакцине отнеслись скептически.



