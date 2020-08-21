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Они хотели отжать Гродненскую область? Из Беларуси депортируют журналистов российской службы Радио Свобода

Из Беларуси депортируют журналистов российской службы Радио Свобода. Юлию Вишневецкую и Андрея Киселева задержали в Минске, а после пребывания в Партизанском РУВД передали российским дипломатам.

Плакат в Минске, август 2020-го / Еврорадио

Они поехали за вещами, а дальше — дорога на Смоленск.

Радио Свобода подчеркивает, что это депортация с запретом въезда в Беларусь на 5 лет.

Вишневецкая и Киселев работают в московском бюро Радио Свобода. Перед их отъездом в нашу страну редакция запросила в МИД Беларуси официальное разрешение на аккредитацию своих сотрудников для работы.
euroradio.fm
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