Они хотели отжать Гродненскую область? Из Беларуси депортируют журналистов российской службы Радио Свобода
Из Беларуси депортируют журналистов российской службы Радио Свобода. Юлию Вишневецкую и Андрея Киселева задержали в Минске, а после пребывания в Партизанском РУВД передали российским дипломатам.
Плакат в Минске, август 2020-го / Еврорадио
Они поехали за вещами, а дальше — дорога на Смоленск.
Радио Свобода подчеркивает, что это депортация с запретом въезда в Беларусь на 5 лет.
Вишневецкая и Киселев работают в московском бюро Радио Свобода. Перед их отъездом в нашу страну редакция запросила в МИД Беларуси официальное разрешение на аккредитацию своих сотрудников для работы.
22:19 21/08/2020
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение