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Отец Цоя понадеялся на освобождение включившего «Перемен» диджея

Роберт Цой, отец покойного фронтмена группы «Кино» Виктора Цоя, выразил надежду на освобождение вновь задержанного белорусскими властями диджея Владислава Соколовского, который включил известную песню «Перемен» на концерте в Минске 6 августа. Роберта Цоя в пятницу, 21 августа, цитирует «Газета.Ru».

«Если его задержали за песню, то, конечно, я надеюсь, что его отпустят. Со временем его так или иначе отпустят. Они там многих и так отпустили», — понадеялся отец Цоя.
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