Купаловцы позицию не сдают: в театре ждут встречи с новым руководством
Новое руководство Национального академического театра им.Я.Купалы планирует провести встречу с актерами 25 августа, говорится в новом видеообращении театральной труппы.
Спеклакль "Ревизор" фото: svaboda.org
"Согласно предварительной информации, руководство Купаловского исполняющий обязанности директора готов встретиться с нами 25 августа. Тогда он будет иметь возможность лично познакомиться с нашими заявлениями об увольнении", - сообщили работники Купаловского.
Актеры Национального академического театра им. Я.Купалы подчеркнули, что их позиция и требования остались прежними.
"Белорусский партизан"
19:18 21/08/2020
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