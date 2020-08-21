Спеклакль "Ревизор" фото: svaboda.org





"Согласно предварительной информации, руководство Купаловского исполняющий обязанности директора готов встретиться с нами 25 августа. Тогда он будет иметь возможность лично познакомиться с нашими заявлениями об увольнении", - сообщили работники Купаловского.





Актеры Национального академического театра им. Я.Купалы подчеркнули, что их позиция и требования остались прежними.



