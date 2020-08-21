+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Референдум Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис

Купаловцы позицию не сдают: в театре ждут встречи с новым руководством

Новое руководство Национального академического театра им.Я.Купалы планирует провести встречу с актерами 25 августа, говорится в новом видеообращении театральной труппы.

 Спеклакль "Ревизор" фото: svaboda.org


"Согласно предварительной информации, руководство Купаловского исполняющий обязанности директора готов встретиться с нами 25 августа. Тогда он будет иметь возможность лично познакомиться с нашими заявлениями об увольнении", - сообщили работники Купаловского.

Актеры Национального академического театра им. Я.Купалы подчеркнули, что их позиция и требования остались прежними.
"Белорусский партизан"
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Александр Бухвостов
Вернуть профсоюзы рабочим!
Людмила Мирзаянова
ЖДИТЕ, МАКЕЙ!
Владимир Подгол
Властелин фейков и его жертвы
Ольга Кравчук
Коля, передай папе
Анатолий Лебедько
Не бойтесь #7 ПРОТЕСТЫ. ДЕНЬ СЕДЬМОЙ
Никита Ванин
Минуты тишины
Павел Знавец
Его убьют.


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]