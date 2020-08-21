



"Часть коллектива с сегодняшнего дня (21 августа – Sputnik), часть коллектива с завтрашнего дня отправляют на простой", - сказал он.





По словам спикера, артистов в здание Купаловского театра не допускают. Накануне, 19 и 20 августа, здесь были объявлены "санитарные" дни. В пятницу, 21 августа, коллектив вернулся на работу. Однако встречи с новым руководителем у них не состоялось. Информацию о простое они узнали исходя из документа, который вывесили возле служебного входа.





"На окнах театра около входа висит документ, подписанный нашим нынешним руководителем Громадой (временно исполняющего функции генерального директора Купаловского театра Валерий Громада – Sputnik) со списком сотрудников, который отправлен на простой. К сожалению, не стоит там дата, когда это кончится", - рассказал Николай Заяц.





Он добавил, что на простой отправлено подавляющее большинство сотрудников театра. Остаются только рабочие, которые отвечают за жизнеобеспечение здания. О причинах таких мер коллективу не сообщили.





"У нас просто еще не было встречи с нашим новым руководителем, поэтому, к сожалению, причин мы не знаем", - отметил пресс-секретарь.





Планы коллектива

Накануне коллектив заступился за уволенного 17 августа гендиректора Купаловского театра Павла Латушко, который присоединился к акции протеста в Минске и призвал к отставке министра внутренних дел Юрия Караева и всех ответственных за жесткое обращение с задержанными, а затем вошел в Координационный совет.





В театр 18 августа прибыл министр культуры Юрий Бондарь, чтобы встретиться с артистами. Они заявили о своей готовности уволиться в случае, если Латушко не восстановят в должности, а Бондарь не уйдет в отставку. Однако требования коллектива не поддержали. На следующий день после встречи с министром в театре был объявлен сандень.





"Первоначально заявления подавались, но там была юридическая неточность. Слишком быстро назначили нового руководителя, заявления были написаны на имя другого человека, который в настоящий момент не уполномочен принимать решения. Эти заявление не были удовлетворены", - сказал Николай Заяц.





По его словам, в настоящий момент коллектив продолжает обсуждать, будут ли поданы новые заявления на имя Валерия Громады.





"Я даже удивлен тем, как ведут сейчас артисты, потому что они забыли про все свои разногласия, стали одной большой дружной семьей. Мы имеем абсолютно одно мнение. У нас сейчас позиция такая, что мы еще решаем наши действия. Мы действуем коллективом, мы действуем дружно", - заявил пресс-секретарь.





Получить комментарий у и.о. директора театра Валерия Громады не удалось.