Конюк нас предупреждает... А дело на зверей в погонах он уже завел?





– Предупреждаю: участие в подобных мероприятиях незаконно, а виновные лица могут быть привлечены к административной или уголовной ответственности, – сказал в видеообращении Александр Конюк, который накануне объявил, что деятельность Координационного совета оппозиции является антиконституционной и направлена на захват власти, а также что возбуждено уголовное дело по статье 361 УК.





Генпрокурор отметил, что, «рассказы» о правах человека во многом являются рычагом для манипуляции: «Порядок проведения массовых мероприятий установлен международным и национальным законодательствами. О чем забывают или сознательно умалчивают их организаторы».





Напомним, ежедневно по всей Беларуси в городах, поселках, деревнях, собираются тысячи Белорусов, которые требуют отставки Лукашенко, освобождения политзаключенных и задержанных во время акций протеста против результатов выборов, наказания озверевших силовиков.





Также тысячи человек каждый вечер собираются с мирной акцией на площади Независимости, а в воскресенье, 23 августа, анонсирован очередной общенациональный марш.