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Конюк нас предупреждает... А дело на зверей в погонах он уже завел?

Конюк предупредил участников мирных акций об ответственности. Вплоть до уголовной.


– Предупреждаю: участие в подобных мероприятиях незаконно, а виновные лица могут быть привлечены к административной или уголовной ответственности, – сказал в видеообращении Александр Конюк, который накануне объявил, что деятельность Координационного совета оппозиции является антиконституционной и направлена на захват власти, а также что возбуждено уголовное дело по статье 361 УК.

Генпрокурор отметил, что, «рассказы» о правах человека во многом являются рычагом для манипуляции: «Порядок проведения массовых мероприятий установлен международным и национальным законодательствами. О чем забывают или сознательно умалчивают их организаторы».

Напомним, ежедневно по всей Беларуси в городах, поселках, деревнях, собираются тысячи Белорусов, которые требуют отставки Лукашенко, освобождения политзаключенных и задержанных во время акций протеста против результатов выборов, наказания озверевших силовиков.

Также тысячи человек каждый вечер собираются с мирной акцией на площади Независимости, а в воскресенье, 23 августа, анонсирован очередной общенациональный марш.
Источник: gazetaby.com
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