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В Литве раскупают бело-красно-белые флаги

В литовских магазинах с начала протестных акций в Беларуси массово скупаются бело-красно-белые флаги, сообщает новостной портал 15min.lt.



"Производители и продавцы флагов едва успевают удовлетворять спрос - на этой неделе литовцы начали массово скупать исторические белорусские флаги. Компании связывают повышенный спрос с Путем Свободы, который в воскресенье протянется от Вильнюса до границы с Беларусью. Ажиотаж настолько велик, что напомнил производителям флагов подготовку к столетию восстановления литовского государства в 2018 году", - отметил 15min.lt.
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