В обращении говорится, что подписавшие его преподаватели, студенты и выпускники МГУ не могут оставаться безразличными к событиям, происходящим в Беларуси, а именно к применению широкомасштабного насилия в подавлении мирных протестов против официальных итогов выборов. Они категорически осуждают действия властей и выражают поддержку гражданам нашей страны.





«На улицах Минска и других городов людей, вышедших для ненасильственного отстаивания своих законных прав и свобод, жестоко избивают, обстреливают резиновыми пулями, травят слезоточивым газом, убивают; тысячи участников протестов брошены за решетку, где подвергаются пыткам и унижениям, десятки людей пропали без вести», — говорится в обращении.

Ответственность за все эти события подписавшие обращение возлагают лично на Александра Лукашенко, поэтому они требуют лишить его звания почетного профессора МГУ, которое было присвоено ему в 1996 году.





«Люди, которым присваивается это высокое звание, обещают всегда нести идеи мира и всегда служить науке и образованию. Лукашенко грубо нарушил данное обещание, а значит, должен быть лишен звания почетного профессора МГУ. Сохранение за ним этого звания подрывает репутацию нашей alma mater. Мы призываем Ученый совет и ректора МГУ рассмотреть и решить этот вопрос», — сказано в документе.





Обращение уже подписало более 300 выпускников, студентов и преподавателей МГУ имени Ломоносова. Также отмечается, что более тысячи белорусских ученых и преподавателей подписали обращение с требованием прекратить насилие и освободить задержанных.



