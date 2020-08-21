Украина усилила охрану границы с Беларусью

"На данный момент границу с Беларусью мы охраняем в усиленном варианте, так как ситуация в этой стране достаточно неспокойная (...). Когда началась эскалация ситуации в Беларуси, то мы и перешли на усиленный режим. Для охраны этого участка задействованы дополнительные ресурсы и силы", – рассказал Демченко в беседе с "РБК-Украина".





Он заверил также, что у украинской стороны достаточно сил и средств, чтоб не допустить каких-либо провокаций на границе. В настоящее время все семь пунктов пропуска работают в обычном режиме, а среднесуточный пассажиропоток достигает примерно четыре тысячи человек.





Демченко отметил также, что, несмотря на нынешнюю ситуацию в Беларуси, продолжается начатая в середине июля совместная операция белорусских и украинских пограничников "Зубр-2020", она проводится каждый год с целью выявления фактов противоправной деятельности на участке.





Издание со ссылкой на источник в силовых структурах сообщает также, что сейчас ситуация на украино-белорусской границе спокойная, никакого скопления военной техники не наблюдается.







