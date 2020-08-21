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Завкафедрой журфака БГУ поддержала студентов на акциях

Заведующая кафедрой технологий коммуникации и связей с общественностью факультета журналистики БГУ Ирина Сидорская поддержала протестные акции студентов и преподавателей университета.


В минувший четверг Ирина Сидорская пояснила, почему приняла такое решение:

«Почему я пойду поддержать студентов на акции? Потому что я хочу:

1) Делать и дальше то, чем я занимаюсь уже более 20 лет и что люблю и умею делать лучше всего — учить моих студентов и проводить исследования. Потому что если в стране не произойдут кардинальные изменения, то уже в следующем году у нас не будет тех абитуриентов, к которым мы привыкли, — сильных, мотивированных, имеющих собственную позицию, ведь в нынешних условиях молодые люди — первые кандидаты на эмиграцию и прежде всего через обучение за границей. Я хочу своего профессионального будущего!

2) Академических свобод, которых с каждым годом становилось все меньше и меньше, а все больше и больше — «государственной идеологии», которая сведена к лояльности действующей власти.

3) Потому что когда мне придет пора выходить на пенсию, я хочу, чтобы в моей стране осталось поколение, которое эту пенсию мне будет зарабатывать: как сегодня мы зарабатываем пенсию для своих родителей.

4) Хочу, чтобы мой собственный взрослый сын не ждал, «когда откроются границы», а моя 16-летняя дочь хотя бы теоретически рассматривала возможность учиться дома.

5) Потому что даже если я не во всем согласна со студентами, это мои студенты, я люблю их и горжусь ими! Коллеги-преподаватели, призываю вас поддержать!».
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