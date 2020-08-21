Гомельчанина избивали и пытали в Центральном РОВД Фото: Из личного архива

Гомельчанин, которого задержали во время протестов 11 августа, а затем, по его словам, жестоко избивали и подвергали пыткам, подал заявление в Следственный комитет с просьбой возбудить уголовное дело по ст. 128 УК Беларуси «Преступления против безопасности человечества». Под эту статью попадают незаконное содержание в заключении, похищение людей, а также «пытки или акты жестокости, совершаемые в связи с политическими убеждениями», пишет "Комсомольская правда"

Виновные по этой статье наказываются лишением свободы на срок от семи до двадцати пяти лет, или пожизненным заключением, или смертной казнью.





В своем заявлении гомельчанин Павел Погарцев пишет, что в здании Центрального РОВД его жестоко избили сотрудники милиции, а также подвергли пыткам: на протяжении около 18 часов заставляли лежать на голом полу лицом вниз, около 20 минут принуждали ползать по полу, в это время избивая ногами и дубинками, в том числе по голове. Все это время Павла, как и других задержанных, не кормили.

После освобождения, 15 августа, он прошел медобследование. Врачи поставили диагноз «черепно-мозговая травма», а также сотрясение мозга, многочисленные ушибы, гематомы и ссадины.



Так выглядят ноги другого избитого в РОВД гомельчанина Фото: Из личного архива

Павел считает, что такие действия сотрудников милиции - преступления, предусмотренные ст. 128 УК Беларуси, и связаны с политическими убеждениями парня. Заявитель напомнил, что под пыткой понимается «любое действие, которым какому-либо лицу умышленно причиняются сильная боль, физическое или психическое страдание в целях понуждения данного лица либо третьего лица к действиям, противоречащим их воле». В том числе, как говорится в примечании к статье, - «чтобы получить от них сведения или признания, а также в целях наказания либо в иных целях либо по любой причине, основанной на дискриминации любого характера, когда такая боль или страдание причиняются государственным должностным лицом, выступающим в официальном качестве, с использованием своих служебных полномочий, или по его подстрекательству, или с его ведома или молчаливого согласия».

Возбудить уголовное дело гомельчанин просит в отношении начальника РОВД, предоставившего здание «для применения пыток сотрудниками милиции и иными неустановленными лицами без опознавательных знаков различия», а также - в отношении тех, кто непосредственно участвовал в применении пыток.



Правозащитники отмечают, что все, пострадавшие от насилия в зданиях РОВД и изоляторах, вправе подавать в СК аналогичные заявления:





- Надо добиваться наказания виновных, ведь если этого не будет, они почувствуют еще большую вседозволенность и безнаказанность, которая обернется еще большими жертвами.