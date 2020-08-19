Бывший борец с оргпреступностью: Так не задерживали даже членов ОПГ

Игорь Петров — проходил службу в составе отдельного отряда специального назначения ГРУ СССР, имеет награды, в том числе орден Красной Звезды. Стоял у истоков создания УБОПиК в Бобруйске. Майор милиции в отставке.

Вот некоторые цитаты из видеомонолога:

«Последней каплей было то, что я увидел на Окрестина. Я считаю, что это достойно воздаяния, это не должно так остаться. Там должен быть памятник и аллея».





«Я не помню случаев, чтобы ОМОН вот так разгонял. Я видел тогда [в 1990-е] только учения». — «Они — это кто?» — «Члены организованных преступных групп».





«Рассказывали ребята, что ходили они на акции, которые устраивала оппозиция. Но они отслеживали тех, кто провоцирует».





«Я неоднократно видел задержания преступников, настоящих преступников „Алмазом“ [спецподразделение МВД] в те годы, когда им командовал Наумов [Владимир Наумов — министр внутренних дел в 2000—2009 годах]. И это были совершенно другие задержания, другое отношение к гражданам».





«В боевых условиях [в Афганистане] я видел многое. У нас были пленные. Я видел, как их допрашивали. Работая в милиции, я видел некоторые, может быть, безобразия, но такого, что я увидел за последние дни, не видел никогда, даже приблизительно».