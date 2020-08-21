Хакеры слили данные более 230 миллионов пользователей Instagram, YouTube и TikTok
Специалисты компании Comparitech обнаружили в сети незащищенную базу данных: в открытом доступе оказалась информация о 235 миллионах пользователей Instagram, YouTube и TikTok.
Об этом сообщает блог компании.
В архиве содержится более 192 млн записей с Instagram, 42 млн из TikTok и почти 4 млн с YouTube. В базе были доступны логины, полные имена пользователей, контактная информация. Кроме того, база данных содержала статистику страниц: количество подписчиков, их средний возраст, пол, местонахождение, количество лайков.
Примерно в каждом пятом записи был указан номер телефона или адрес электронной почты.
По мнению руководителя отдела киберзащиты Comparitech Боба Дьяченко, эта база связана с закрытой сейчас компанией Deep Social. Facebook и Instagram запретили ей работать на своих платформах в 2018 году из-за того, что сотрудники компании извлекли данные из профилей пользователей.
В ответ на запрос в Deep Social предложили обратиться в компанию Social Data, которая занимается продажей информации о популярных блогеров маркетинговым фирмам. В Social Data отрицают связь с Deep Social.
Представитель Social Data также подчеркнул, что не считает формирование базы противоправным действием, поскольку "все эти данные доступны любому человеку с доступом в интернет".
08:06 21/08/2020
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