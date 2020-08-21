+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Референдум Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис

Хакеры слили данные более 230 миллионов пользователей Instagram, YouTube и TikTok

Специалисты компании Comparitech обнаружили в сети незащищенную базу данных: в открытом доступе оказалась информация о 235 миллионах пользователей Instagram, YouTube и TikTok.


Об этом сообщает блог компании.

В архиве содержится более 192 млн записей с Instagram, 42 млн из TikTok и почти 4 млн с YouTube. В базе были доступны логины, полные имена пользователей, контактная информация. Кроме того, база данных содержала статистику страниц: количество подписчиков, их средний возраст, пол, местонахождение, количество лайков.

Примерно в каждом пятом записи был указан номер телефона или адрес электронной почты.

По мнению руководителя отдела киберзащиты Comparitech Боба Дьяченко, эта база связана с закрытой сейчас компанией Deep Social. Facebook и Instagram запретили ей работать на своих платформах в 2018 году из-за того, что сотрудники компании извлекли данные из профилей пользователей.

В ответ на запрос в Deep Social предложили обратиться в компанию Social Data, которая занимается продажей информации о популярных блогеров маркетинговым фирмам. В Social Data отрицают связь с Deep Social.

Представитель Social Data также подчеркнул, что не считает формирование базы противоправным действием, поскольку "все эти данные доступны любому человеку с доступом в интернет".
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Людмила Мирзаянова
ЖДИТЕ, МАКЕЙ!
Владимир Подгол
Властелин фейков и его жертвы
Ольга Кравчук
Коля, передай папе
Анатолий Лебедько
Не бойтесь #7 ПРОТЕСТЫ. ДЕНЬ СЕДЬМОЙ
Никита Ванин
Минуты тишины
Павел Знавец
Его убьют.
Александр Бухвостов
Час пробил


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]