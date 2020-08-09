Таким был первоначальный текст заявления педагогов. Потом они передумали бастовать, но коллективные требования предполагают разослать по инстанциям. Фото: социальные сети.





Таким был первоначальный текст заявления педагогов. Потом они передумали бастовать, но коллективные требования предполагают разослать по инстанциям. Фото: социальные сети., пишет kp.by





Заявление о начале бессрочной забастовки педагоги бобруйской школы №27 подписали в понедельник, 17 августа. Под заявлением с требованиями отставки Александра Лукашенко, Совета Министров, Совета Республики и Палаты представителей, признания результатов выборов 9 августа недействительными и освобождения всех, кто заключен под стражу по политическим мотивам, подписались 18 человек. «Считаем невозможным работать в условиях, когда нарушаются права и свободы граждан, когда на государственном уровне поддерживается террор против мирного населения», - говорилось в заявлении.





- Мы вышли из отпусков на работу, когда начали публиковать видео, как люди выходят с Окрестина. Учителя были возмущены до глубины души, - рассказывает преподаватель русского языка и литературы Ольга Лукашевич. - В 11 классе мы изучаем «Один день Ивана Денисовича» Солженицына, мы читали «Архипелаг ГУЛаг» как дополнительное чтение, мы читали все. И литературу о войне изучаем на уроках, аналогии сразу были понятны. Так с людьми не обращаются, это методы гестапо! Поэтому решили, что мы должны что-то сделать, как-то противостоять этому насилию, выразить свое мнение.





Правда, бастовать педагоги так и не начали. Объясняют: решили не «подставлять» учеников.





- Помните, как с перебоями учились в четвертой четверти из-за коронавируса? Если еще и сейчас - дети пострадают. Поэтому решили не бастовать.





Сейчас педагоги собирают подписи под обращением, которое намерены разослать по инстанциям. Требования в нем практически те же, что были в заявлении о забастовке. Вот текст обращения:





«Мы, нижеподписавшиеся учителя средней школы №27, возмущены насилием и беззаконием, которые творятся в нашей стране. Мы выступаем против лжи и лицемерия властей.





Считаем, что педагоги не имеют права молчать в такое тяжелое для страны время. Поэтому требуем:





- незамедлительной отставки бывшего президента Лукашенко А. Г., главы и членов ЦИК;





- признания результатов выборов 09.08.2020 недействительными ввиду фальсификаций;





- немедленного освобождения всех задержанных по политическим мотивам».





Новый вариант обращения подписали 15 педагогов, еще пятеро готовы его подписать, рассказала Ольга Лукашевич.





Всего в бобруйской СШ №27 работают 80 педагогов. Во время выборов здесь был всего один избирательный участок. Никто из тех, кто подписал обращение, в работе избирательной комиссии участия не принимал.





- У нас по школе у Тихановской было на 20 голосов меньше, чем у Лукашенко. Думаю, коллеги, которые были в избирательной комиссии в основной день, считали правильно, но есть вопросы по голосованию на дому, - считает Ольга Лукашевич.



