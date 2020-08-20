Не поверите! Депутат Василевич посетила избитых в БПСМ и попросила прощения
Депутаты Палаты представителей Мария Василевич и Ирина Луканская (бывшая главврач детской поликлиники в Гродно) 20 августа посетили в Больнице скорой помощи пострадавших во время протестов в Минске, которые были зверски избиты силовиками.
Как рассказала Мария Василевич "Нашей Ниве", "трудно осознавать, что в нашей стране люди получают такие увечья на улице в мирное время"
"Я как представитель государственной власти — хотя, может, и не имею на то полномочий — приносила извинения людям за причиненные им травмы. Не знаю, имею я на то право, но по-человечески мне очень-очень жаль", — рассказала Василевич.
17:09 20/08/2020
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение