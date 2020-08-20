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Группа «Стары Ольса» отказалась от Национальной музыкальной премии

Группа «Стары Ольса» отказалась от Национальной музыкальной премии, лауреатом которой она являлась. Заявление об этом она опубликовала на своей странице в фейсбуке.

— Прывітанне, сябры. Мы, гурт «Стары Ольса», — лаўрэаты Нацыянальнай музычнай прэміі Рэспублікі Беларусь. Але пасля таго, як дзяржава пачала адкрыты генацыд свайго ж народа, мы лічым за ганьбу мець узнагароды ад такой дзяржавы, — заявили музыканты.

Коллектив оставил статуэтку и диплом у входа в Министерство культуры.

Группа «Стары Ольса» получила премию в 2012 году.
TUT.by
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