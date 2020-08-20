СМИ: Навального отравили психодиcлептиком

«Предварительный диагноз (Навального – ред.): острое отравление неустановленным психодиcлептиком», - сказал источник Интерфакса в медицинских кругах.





Отмечается, что психодиcлептики - это вещества, которые способны вызывать галлюцинации.





При этом пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш сообщила Интерфаксу, что официально диагноз близким оппозиционера пока не был сообщен, а результаты анализов, по словам врача, еще не готовы.





Заместитель главврача БСМП-1 Анатолий Калиниченко сообщил, что специалисты омской больницы в течение дня определятся с диагнозом.





Как сообщал Укринформ , утром 20 августа самолет, в котором Алексей Навальный возвращался в Москву из Томска, совершил экстренную посадку в Омске из-за того, что в полете политику стало плохо. Навального госпитализировали. Его пресс-секретарь Кира Ярмыш заявила, что у политика токсическое отравление.





Сейчас он в коме и подключен к аппарату ИВЛ.