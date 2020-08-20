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"Это конец диктатора" Лолита заявила о необходимости трибунала над Лукашенко

Певица Лолита считает, что в Беларуси должен пройти трибунал над Лукашенко


Певица Лолита Милявская считает, что Лукашенко и его окружение переступили черту, отдав приказ подавлять мирные протесты в стране. Об этом она заявила в интервьюNEWS.ru.

"Диктатор должен понести наказание, это должно быть официально, в соответствии с международным правом, человеческим правом, нормами", — заявила Лолита.

Она добавила, что когда речь идёт о покалеченных людях, об унижениях, о смертях, ни о каком прощении речи быть не может, и сравнила происходящее в Беларуси с фашизмом. 

Лолита поддерживает мирный протест белорусов. При этом она сожалеет, что ситуация складывается таким образом, что без крови не обошлось.

"Я понимаю, что это конец диктатора. Насколько он будет концом тем самым, когда он покинет эту страну, я не знаю, я не провидец", — сообщила певица.

Напомним, белорусские власти официально подтвердили смерть трех человек во время неадекватно жестокого подавления мирных протестов после президентских
выборов. 

Сотни человек были избиты до полусмерти и покалечены, около семи тысяч брошены в нечеловеческие условия за решетку, где садисты в форме продолжали над ними издеваться. Десятки до сих пор считаются пропавшими без вести.
"Белорусский партизан"
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