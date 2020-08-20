



На его место назначен Александр Карлюкевич, экс-министр информации. Об этом TUT.BY сообщили журналисты издания.





Сегодня, 20 августа, министр информации Игорь Луцкий представил Карлюкевича коллективу.





13 августа журналисты газеты «Звязда» выступили с обращением.





— Мы призываем уважать журналистов, работающих на месте событий и выполняющих свой профессиональный долг. Призываем не применять силу в отношении тех, кто выражает свое мнение, и не проявлять агрессию, неважно, на какой стороне вы находитесь. Призываем всех уважать закон, но прежде всего — человеческое достоинство. Насилие может породить только насилие, — написали журналисты.





17 августа, коллектив заявил руководству, что хочет «сумленна асвятляць падзеі ў краіне». После этого в редакцию приехал министр информации Игорь Луцкий, затем начальница Главного идеологического управления Администрации президента Ольга Шпилевская. Как пишет baj.by, «яна пераконвала журналістаў „Звязды“, што тыя самі да канца не разумеюць сітуацыю ў краіне».





По словам журналистов издания, Шпилевская заявила о том, что «если кому-то не нравится нарушение 4-й и 6-й статьи Закона о СМИ РБ — пусть пишут заявления об уходе».





В статье 4 идет речь об «Основных принципах деятельности средств массовой информации». В том числе о многообразии мнений («средства массовой информации обеспечивают свободное выражение и распространение различных мнений и взглядов в обществе»).





В статье 6 утверждается, что «монополизация средств массовой информации государственными органами, политическими партиями, другими общественными объединениями, иными юридическими или физическими лицами не допускается».





Как сообщили журналисты «Звязды», утром 18 августа двум заместителям главного редактора позвонила сотрудница Министерства информации Надежда Бельская и сообщила об увольнении главного редактора Павла Сухорукова. Началось собрание коллектива «Звязды».





Уже тогда появились слухи, что коллектив возглавит Александр Карлюкевич. Позже Павел Сухоруков заявил, что остается главным редактором.





В тот же день, 18 августа, коллектив газеты «Звязда» объявил, что начинает с 20 августа забастовку. Журналисты требовали остановить цензуру и остановить преследование и давление на журналистов.





В своем обращении журналисты «Звязды» потребовали:





— спыніць цэнзуру, тэндэнцыйнасць і спробы з боку дзяржаўных структур паўплываць на змест газеты «Звязда»; з 20 жніўня 2020 года даць магчымасць калектыву працаваць у адпаведнасці з Законам аб СМІ, публікаваць праўдзівую, аб’ектыўную і рознабаковую інфармацыю; спыніць пераслед, ціск, маральны і фізічны гвалт у дачыненні да журналістаў, якія выконваюць прафесійны абавязак на тэрыторыі Беларусі.





19 августа стало известно, что забастовки в издательском доме «Звязда» не будет. Как рассказали TUT.BY ее организаторы, они не смогли собрать 51% подписей от всех работников. Было собрано около 75, а требовалось, как минимум, 89.





Александр Карлюкевич возглавлял «Звязду» в 2011—2017 годах, после чего в 2017—2020 годах являлся заместителем министра и министром информации. Павел Сухоруков сменил Карлюкевича в «Звяздзе» в 2017-м.















