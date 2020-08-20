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Лукашенко уволил ректора Академии управления при президенте

Александр Лукашенко уволил ректора Академии управления при президенте Республики Беларусь Геннадия Пальчика, соответствующий указ №317 от 19 августа текущего года официально опубликован в четверг на Национальном правовом интернет-портале.

"В соответствии со статьей 84 Конституции Республики Беларусь постановляю освободить Пальчика Геннадия Владимировича от должности ректора Академии управления при президенте Республики Беларусь", - говорится в документе.

Там также указано, что в ближайшее время исполнять обязанности ректора будет проректор учебного заведения по учебной работе Александр Лаптенок.

О причинах увольнения Геннадия Пальчика не сообщается. На сайте Академии управления при президенте он все еще значится в должности ректора.

Пальчик в данный момент остается главным редактором научного журнала "Педагогическая наука и образование" и научно-практического журнала "Проблемы управления". Он также известен как автор более 160 научных работ, двух монографий и как соавтор учебных пособий. 

За вклад в развитие системы образования бывший ректор Академии управления награжден Орденом "Содружество" Межпарламентской Ассамблеи государств–участников СНГ, медалью "За трудовые заслуги", нагрудным знаком "Выдатнік адукацыі Рэспублікі Беларусь", почетными грамотами Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ, Парламента Беларуси, Национальной академии наук, Министерства образования Беларуси и Государственного комитета по науке и технологиям. 

Пальчик был назначен на должность ректора в 2018 году - тогда новому главе учебного заведения Лукашенко поручил перевернуть всю систему образования.
Sputnik.by
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