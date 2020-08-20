Актеры во главе с главным режиссером театра Тимофеем Ильевским записали видеообращение.





– Насилию в Беларуси необходимо положить конец. Невозможно силой, страхом и преследованием людей за иное мнение навязать обществу счастливое будущее. Сегодня произвол и тюремные пытки пытаются выдать за контроль над ситуацией. Но издевательства над своим народом – это признак беспомощности и слабости. Такая позиция ведет к расколу обществу, – говорят сотрудники Брестского академического театра.