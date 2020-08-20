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«Невозможно силой и страхом навязать обществу светлое будущее»: брестский драмтеатр поддержал Купаловский

Актеры, режиссеры, музыканты, работники технических и административных подразделений Брестского академического театра драмы высказались против насилия и в поддержку Купаловского театра, который всем коллективом заявил об увольнении.

Актеры во главе с главным режиссером театра Тимофеем Ильевским записали видеообращение.

– Насилию в Беларуси необходимо положить конец. Невозможно силой, страхом и преследованием людей за иное мнение навязать обществу счастливое будущее. Сегодня произвол и тюремные пытки пытаются выдать за контроль над ситуацией. Но издевательства над своим народом – это признак беспомощности и слабости. Такая позиция ведет к расколу обществу, – говорят сотрудники Брестского академического театра.

Поддержку купаловцам также высказали могилевский и витебский театры.
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