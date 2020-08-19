Коллектив радио "Сталіца" уволился в знак протеста

«С понедельника сотрудники радио поддержали общенациональную забастовку. С самого утра в эфир не вышло ни одной развлекательной программы. Только новости спорта и прогноз погоды выходили в течение дня. Во вторник было сказано, что нас уволят по статье, на что сотрудники согласились», — рассказал Кондратьев nn.by.





По его словам, увольняются 11 человек, в том числе директор радиостанции, заместитель директора и музыкальный редактор.





Сейчас на радиостанции звучит лишь музыка со вставками спорта и прогнозом погоды.