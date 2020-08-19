Коллектив радио "Сталіца" уволился в знак протеста
В знак протеста увольняется коллектив радио «Сталіца», рассказал ведущий радио Валерий Кондратьев.
«С понедельника сотрудники радио поддержали общенациональную забастовку. С самого утра в эфир не вышло ни одной развлекательной программы. Только новости спорта и прогноз погоды выходили в течение дня. Во вторник было сказано, что нас уволят по статье, на что сотрудники согласились», — рассказал Кондратьев nn.by.
По его словам, увольняются 11 человек, в том числе директор радиостанции, заместитель директора и музыкальный редактор.
Сейчас на радиостанции звучит лишь музыка со вставками спорта и прогнозом погоды.
Источник: ej.by
10:03 20/08/2020
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