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Уже второй номер "Комсомолки" с протестами на обложке не отпечатан из-за "сломанного" станка

В среду не смогли отпечатать в Доме печати номер "КП в Беларуси" за четверг, 20 августа. Как пояснили, там снова неожиданно "сломался" печатный станок.

Это уже второй номер газеты, который не поступил в киоски и к подписчикам... Во вторник, 18 августа «Комсомолка» тоже не была напечатана из-за "сломавшегося" станка. 

Редакция сделала все, от нее зависящее, создав два прекрасных, насыщенных, правдивых номера. 19 августа ПДФ-версия газеты вовремя попала в Дом печати. Но увы, над станками там навис какой-то злой рок.

Для тех, кому важно прочесть, что было в номере КП за четверг, купите pdf-версию газеты (доступно с 0.00 часов 20 августа): http://belkiosk.by/kp

Абоненты мобильных операторов А1 и МТС могут читать газету в сервисах «Пресса»: pressa.mts.by
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