Уже второй номер "Комсомолки" с протестами на обложке не отпечатан из-за "сломанного" станка

В среду не смогли отпечатать в Доме печати номер "КП в Беларуси" за четверг, 20 августа. Как пояснили, там снова неожиданно "сломался" печатный станок.