18 августа в римско-католическом храме святого Симеона и cвятой Елены архиепископ Тадеуш Кондрусевич возглавил служение святой Мессы за Беларусь. По дороге в Красный костел иерарх задержался возле следственного изолятора на улице Володарского, где вместе с собравшимися людьми помолился одну тайну Святого Розария. Перед Мессой в костеле состоялась молитва за Отечество с участием представителей различных христианских конфессий, иудаизма и ислама, к которой присоединились около двух тысяч верующих.





В произнесенной на святой Мессе проповеди архиепископ размышлял над словами Иисуса из Евангелия, что человеку богатому, который надеется только на материальные ценности и дела этого мира, нелегко спастись.





- Мы очень обеспокоены тем, что сейчас происходить на нашей Родине. Сотни тысяч людей по всей стране оспаривают результаты президентских выборов, и это стало причиной протестов, которые много где вылились в кровавые столкновения с силовыми структурами. Есть жертвы: много людей ранено, искалечено, есть убитые и пропавшие без вести. Незаконно задержанные люди находились в ужасных условиях и подвергались пыткам, - сказал архипастырь.





Он добавил, что благодаря Богу сегодня на наших улицах спокойнее и люди могут свободно выражать свои мысли. Председатель Конференции католических епископов в Беларуси проанализировал ситуацию, чтобы с Божьей помощью найти выход из кризиса, в котором оказалось общество.





- Остается без ответа вопрос: почему произошли случаи насилия? Почему толерантный гражданин Беларуси поднял руку на брата? Почему силовые структуры так жестоко обошлись с мирными людьми, которые несогласны с официальными итогом выборов?Подобная история повторяется уже не первый раз. Поэтому возникает вопрос: почему на выборах не присутствовали независимые наблюдатели? Почему боятся наблюдателей, если избирательная комиссия уверенна в справедливости выборов?..





Архиепископ добавил, что сегодня все чаще всплывают факты фальсификации выборов:





- Далеко не везде людей ознакомили с протоколами. На некоторых избирательных участках не хватало бюллетеней. Обвиняются члены избирательных комиссий. Но кто они, эти члены? Учителя, сотрудники других государственных структур и т.д. Это наши соседи, друзья, знакомые.





Иерарх уверен, что все это привело к противостоянию, которое углубляет раскол в обществе и может завершиться трагически:





- Начинаются взаимные обвинения. Как в таких обстоятельствах учителям, которых подозревают в мошенничестве, воспитывать детей? Как людям воспринимать милицию, и особенно ОМОН, которые призван защищать права граждан, а вместо этого все больше ассоциируются с брутальными силами подавления инакомыслия? Сколько времени потребуется, чтобы залечить эти раны?..





Глава епископской Конференции подчеркнул:





- Сегодня, когда решается судьба нашего Отечества, я призываю к покаянию тех, кто сознательно творил зло против народа, его будущего и каждого человека. Также призываю к прощению виновным и общенациональному примирению. Это нелегко, но примером для нас является Иисус, Который призывает не судить других, чтобы самим не быть осужденными.





Обращаюсь к властям с просьбой разрешить священникам посещать задержанных, требующих не только гуманитарной, правовой, медицинской и психологической помощи, но и духовной. Также прошу власти не использовать насилия против задержанных на протестах и как можно скорее их освободить. Во имя нашего совместного будущего в очередной раз призываю власти немедленно начать диалог с обществом, чтобы не было поздно.





Возвращаясь к Евангелию, иерарх отметил, что в сегодняшней ситуации к усилиям в горизонтальном измерении необходимо присоединить вертикальные:





- Сегодня Беларусь сильно страдает; она разделена и больна. Ей грозит не только пандемия коронавируса, но также и греховного вируса. Наше Отечество необходимо лечить. Не будем бояться взять крест нашей жизни с такой же любовью, с которой его взял Иисус, И Бог совершит чудо исцеления нашей нации.







