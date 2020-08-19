Архиепископа Кондрусевича не пустили в изолятор на Окрестина

Митрополит Кондрусевич пришел к Окрестина / catholic.by





19 августа архиепископ Тадеуш Кондрусевич пришел к изолятору на переулке Окрестина, который стал символом пыток мирных граждан, несогласных с фальсификациями на выборах.





Как сообщает сайт catholic.by, глава белорусских католиков посетил это место вместе с сотрудниками благотворительного католического общества Caritas, Христианского социального центра "Благотворительной миссии Доброго самарянина" и волонтерами. В 15 часов они устроили совместную молитву.





В сам изолятор к задержанным митрополита Кондрусевича не пустили. Поэтому после молитвы он больше часа разговаривал с людьми, которые были заключены на Окрестина, и с волонтерами, оказывающими им помощь.





За последние дни митрополит Кондрусевич неоднократно обращался с требованием освободить всех мирных граждан, незаконно задержанных на акциях протеста.





14 августа он обратился с этим требованием к Александру Лукашенко и к другим представителям государственной власти. 18 июня Кондрусевич написал такое же обращение обращение к министру внутренних дел Юрию Караеву и попросил о личной встрече. Ответа от властей до сих пор нет.



