"Мы обращаемся ко всем гражданам, и в первую очередь к тем, которые в данный момент наделены особенной властью – будь то управлять государством, создавать законы, охранять их или судить людей в соответствии с ними. Власть, даваемая Богом, не абсолютна – она ограниченна и должна служить конкретным задачам утверждения справедливости (3 Царств 10:91). Нарушение установленных Богом принципов, или злоупотребление властью вредит всем, и ввергает общество в беззаконие, насилие и хаос", - отметили авторы письма.





Священнослужители евангельских протестантских церквей выразили уверенность, что основной причиной возникновения напряженности в белорусском обществе стал кризис доверия власти, который позже усугубился противозаконными действиями и необъяснимой жестокостью силовых структур в отношении многих граждан страны.





"Мы призываем людей, наделенных властью, сделать все возможное, чтобы остановить насилие в отношении мирных граждан, а также пытки задержанных, арестованных и несправедливо осужденных", - говорится в письме.





Авторы обращения отмечают: "То чрезвычайно жестокое и бесчеловечное обращение и пытки над беззащитными и невиновными людьми, о котором есть множество свидетельств, не может быть оправдано ничем и никогда по отношению даже к опаснейшим преступникам, чья вина установлена судом". "В отношении невиновных и беззащитных людей это становится вопиющим преступлением и против законов государства и Божьих установлений", - подчеркнули они.





Кроме того, протестанты потребовали освободить несправедливо задержанных, арестованных и осужденных, доказать честность официальных выборов президента Беларуси и восстановить торжество правосудия.





"Только на принципах законности, правосудия и равенства людей перед законом мы сможем построить в нашей стране общество, в котором смогут мирно сосуществовать, развиваться и трудиться люди разных взглядов и убеждений, общество, в котором будут защищены права и свободы граждан", - отмечают представители протестантской церкви.





Также они обратились к обычным белорусам с призывом высказывать свою гражданскую позицию, реализуя свои конституционные права в рамках закона, особенно подчеркивая мирный и ненасильственный характер акций, с уважением относиться к части общества, которая придерживается других взглядов, а также стремиться своими действиями и словами способствовать примирению общества, а не усилению враждебности.