+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Референдум Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис

Сотрудники Института истории НАН не признали результатов выборов и требуют расформировать ОМОН

Сотрудники Института истории Национальной академии наук подписали заявление с требованиями к властям.

Сотрудники Института истории НАН не признали результатов выборов и требуют расформировать ОМОН
Сотрудники Института истории Национальной академии наук подписали заявление с требованиями к властям, сообщает «Наша ніва», которая приводит фото документа.

Заявление подписали 38 ученых. Историки пишут:

"9 августа во время проведения выборов Президента Республики Беларуси состоялись массовые фальсификации. Были зафиксированы многочисленные нарушения законодательства. 

Мы выражаем недоверие озвученным Центральной избирательной комиссией результатам. Развязанное после выборов насилие над мирными гражданами, которые выразили свое возмущение, грубо нарушает законность в нашей стране. 

В этой связи мы требуем от властей:

1. соблюдать Конституцию и законы Республики Беларуси,

2. немедленно освободить всех политических заключенных и задержанных граждан страны,

3. прекратить пытки по отношению к людям,

4. наказать всех виновных в разжигании социальной вражды в обществе,

5. расформировать ОМОН,

6. передать тюрьмы и следственные изоляторы в подчинение Министерства юстиции Республики Беларуси,

7.ввести принцип выборности судей».

Среди подписавших заявление - заведующие отделов и председатель профсоюзной организации Института.
Источник: svaboda.org
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Ольга Кравчук
Коля, передай папе
Анатолий Лебедько
Не бойтесь #7 ПРОТЕСТЫ. ДЕНЬ СЕДЬМОЙ
Никита Ванин
Минуты тишины
Павел Знавец
Его убьют.
Александр Бухвостов
Час пробил
Игорь Драко
Вам, председатели исполкомов и директора заводов
Лев Марголин
КАК ВЕРНУТЬ НАРОДУ ВЛАСТЬ?


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]