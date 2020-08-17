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Саша Немо рассказал о своем задержании в Минске 10 августа

Известный певец Саша Немо на своей странице в Instagram рассказал, что был задержан в Минске 10 августа, и провел несколько дней за решеткой одного из столичного РОВД.


Правда, рассказать подробности содержания певец отказался, сообщив лишь, что били больно: «Жёстко, одним словом… Личные вещи, ключи от квартиры, паспорт я по сей день не могу забрать, хотя было две попытки…» 

После освобождения Саша Немо принял участие в самом многочисленном в истории Беларуси митинге возле Стелы в Минске, пишет regions.by
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