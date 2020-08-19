Министр культуры назначил и. о. директора Купаловского театра

Напомним, вчера Минкульт расторг трудовой договор с директором театра Павлом Латушко.





Артисты Купаловского сегодня потребовали, чтобы министр Юрий Бондарь подал в отставку и чтобы на должность вернули Павла Латушко.





Сегодня купаловцы написали заявления на увольнение, которые продемонстрировали Юрию Бондарю. Министр культуры сказал, что заявления будет рассматривать новый директор театра.



