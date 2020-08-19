



Прилетело два самолета сотрудников из России, которые выполняют наши функции за очень большую сумму. У нас в республике нет денег на маски для медиков. Мы собираем всей страной, но зато у нас есть деньги на новых сотрудников для новостей.





Ранее телеграм-канал журналиста Семена Пегова WarGonzo сообщал, что белорусские власти срочно ищут операторов и журналистов из России. Предлагается зарплата около $2 тыс. и оплата проживания.