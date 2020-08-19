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В чем дело? Повторное рассмотрение дела приговоренного к смертной казни перенесено на неопределенное время

Дата повторного рассмотрения Минским областным судом уголовного дела жителя Слуцкого района Виктора Скрундика перенесена на неопределенное время. Его обвинили в убийстве пенсионеров и покушении на убийство 85-летней женщины.

Ранее сообщалось, что суд над приговоренным к смертной казни Скундиком состоится 19 августа на выездном заседании в Слуцке. Причина переноса суда пока неизвестна.

6 марта 2020 года Минский областной суд на выездном заседании в Слуцке огласил приговоры "слуцкой банде". Трех жителей Слуцкого района обвинили в убийстве пенсионеров и покушении на убийство 85-летней женщины.
Все фигуранты дела были приговорены к большим срокам заключения (Валентин Бушнин, Сергей Захарченко и Виталий Мятеж), а Виктор Скрундик - к смертной казни.

30 июня коллегия Верховного суда по уголовным делам озвучила решение, которым удовлетворила апелляционную жалобу и отменила смертный приговор Виктору Скрундику. Уголовное дело отправили на новое рассмотрение в Минский областной суд.
Источник: spring96.org
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