"Мы глубоко встревожены острым государственным кризисом в Беларуси после дня выборов", - говорится в обращении.





"Делая ставку на применение физического и военного насилия в отношении собственных граждан, беларуские власти не смогут преодолеть эти (социальные, экономические и политические - Прим.) вызовы, в особенности экономический кризис страны и кризис политического представительства, ставший очевидным в ходе прошедшей избирательной кампании", - подчеркнули подписавшиеся ученые.





Представители научного сообщества призывают прекратить насилие в отношении мирных демонстрантов, освободить всех политических заключенных и задержанных в ходе протестов, организовать свободные и справедливые выборы.





"Беларусь – это не остров. Беларусь — это географический центр Европы, и сейчас в центре нашей заботы о мире, свободном от несправедливости и насилия. Мы будем противостоять попыткам изолировать беларуское общество от остального мира, попыткам вывести Беларусь за рамки согласованных на международном уровне базовых прав человека, попыткам прервать связи между учеными и гражданами по всему миру", - подчеркнули авторы обращения.





Документ подписали представители научного сообщества Польши, США, Франции, Австралии, Чехии, Германии, Швейцарии, Литвы, Австрии, Венгрии, Канады, России, Швеции, Украины, Израиля, Великобритании, Бразилии, Нидерландов, Эстонии, Италии, Казахстана, Финляндии, Латвии, Румынии, Греции, Словении, Ирландии, Португалии, Испании, Дании, Палестины, Бельгии, Новой Зеландии, Турции, Бангладеш, Кыргызстана, Болгарии.





Обращение адресовано в Конституционный и Верховный суды, Генпрокуратуру, Государственный секретариат Совета безопасности, Совмин, Палату представителей Национального собрания, Совет Республики Национального собрания, Администрацию президента и ряд других ведомств Республики Беларусь.