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Водителям, у которых забрали права за гудки на протестах в Гомеле, возвращают удостоверения

18 августа десятки гомельских водителей, у которых забрали права после того, как они сигналили в поддержку протестующих, собрались у входа в областную Госавтоинспекцию. В этот день некоторых из них вызвали на заседание комиссий в ГАИ по рассмотрению административных протоколов.


Водители организовались, чтобы написать коллективное обращение с требованием аннулировать протоколы и вернуть права. Оказалось, что на многих водителей составили протоколы за создание аварийной ситуации - либо гудком, либо медленной ездой, пишет "Комсомольская правда".

- Меня вели из центра до улицы Мазурова, там остановили и забрали права. Инспекторы заявили, что якобы когда я посигналил, другая машина изменила траекторию движения и совершила ДТП. На мои требования предоставить запись или хотя бы данные водителя, совершившего из-за меня аварию, гаишники ответили отказом, - рассказывает «КП» один из водителей.

Другой гомельчанин говорит, что, когда его остановили, сразу же приказали отдать права без всяких объяснений. При этом гаишники были очень агрессивны и высказывали ругательства - водитель показывает в подтверждение запись видеорегистратора. Также известно минимум об одном случае, когда водителя и пассажиров выхватывали из машины и ставили лицом в капот.

Водители считают лишение прав за гудки беззаконием и репрессиями. Кто-то согласен при этом заплатить предусмотренный штраф в одну базовую величину - за сигнал без причины в населенном пункте. Некоторые призывали не соглашаться на штрафы: ведь сигналили не беспричинно, а из солидарности.

Свое обращение водители не стали заносить начальнику ГАИ, ожидая, что он сам выйдет к собравшимся. И он действительно вышел. Андрей Гаркуша призвал водителей без опасений идти на заседания комиссий и пообещал, что «все останутся довольны». С каждым случаем, по его словам, будут разбираться индивидуально, а если итог кого-то не устроит, пригласил заходить к нему в кабинет.


На заседаниях комиссий права водителям начали возвращать и не штрафовали даже по статье за подачу сигнала. Однако некоторым выписывали штраф за отсутствие техосмотра, рассказали водители.
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