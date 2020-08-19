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Христиане восточного обряда празднуют Яблочный Спас

Христиане восточного обряда 19 августа отмечают один из крупнейших церковных праздников — Преображение Господне, или Яблочный Спас.


Традиция его празднования была уже в IV веке, а возможно, еще и раньше. Но именно в ІV веке равноапостольная императрица Елена построила на горе Фавор храм в честь Преображения Господня, пишет ukrinform.ru

В этот день Церковь вспоминает евангельское событие, когда апостолы Петр, Иаков и Иоанн вместе со своим Учителем Иисусом Христом поднялись на высокую гору (по поверью, гора Фавор). Здесь Христос преобразился, с ним произошла метаморфоза (по-гречески это собственно и означает - преобразование): Его лицо засияло, как солнце, а одежды сделались белым и сияющим как дневной свет. Рядом с Ним апостолы увидели двух ветхозаветных пророков - Моисея и Илию. Они говорили с Христом о Его будущих страданиях. При этом из облака раздался голос Бога Отца: «Сей есть Сын Мой Возлюбленный, в Котором Мое благоволение; Его слушайте».

После этого чудесного события Апостолы вместе с Иисусом сошли с горы вниз. По дороге Спаситель строго запретил ученикам рассказывать об увиденном и услышанном до Своего Воскресения.

Смысл праздника заключается в том, что в преображении Христос явил Свою Божественную природу. Изменив перед учениками Свой человеческий облик, Христос показал им, что Он - Бог. Во время преображения полностью проявилась Пресвятая Троица: Бог Отец - в голосе из облака, Бог Сын - Иисус Христос, показал себя в Божественном подобии, и Бог Святой Дух - в Божественном свете.


Один из главных духовных аспектов праздника, на котором акцентирует Церковь - каждый христианин должен стремиться к собственному преображению подобно Христу, ведь человек создан по образу и подобию Божию.

Священники в этот день на богослужение одевают белые одежды, символизирующие тот свет, который увидели апостолы. Согласно старинному обычаю, в храмах в этот день после праздничной литургии освящаются различные плоды - яблоки, виноград, груши, сливы и др.

Праздник Преображения избран для благословения плодов, потому что в Иерусалиме, откуда заимствован Устав Восточной церкви, именно в ту пору созревал виноград. Церковь, благословляя принесенные плоды, утверждает мысль о том, что все — от человека до растения — должно быть посвящено Богу как Его творение.

В этот день в церковь несли святить цветы и мак, которые затем клали за иконы, где они хранились до весны. Весной этот мак рассеивают по огороде, а сухие цветы на Благовещение вплетали в косы.

На этот Спас также поминают умерших. 

Для хозяев праздник символизирует окончание жатвы и завершения лета. В этот день примечали погоду. Если день солнечный и безоблачный — осень будет сухой. Если дождливый — мокрой. Ясный день предвещает морозную и метельную зиму.

Праздничным блюдом на Спаса являются печеные яблоки. Верхушку с хвостиком отрезают, вынимают сердцевину с семенами, кладут туда мед или сахар и запекают. Хозяйки готовят также пироги и штрудели с яблочной начинкой. Едят их с узваром или киселем из свежих груш.
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