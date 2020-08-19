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Диана Арбенина - белорусам: Ребята, останьтесь в живых! Смерть не исправить

Известная певица опубликовала на странице в Инстаграме видеообращение о ситуации в Беларуси


В начале своего обращения в соцсетях от 16 августа Диана Арбенина подчеркнула, что считает неэтичным и даже не думает, что вовсе имеет право вмешиваться в дела государства, гражданином которого она не является, пишет КП в Беларуси. 

Но тут же добавила, что она родилась в Воложине, детство ее прошло в Борисове, отец и сейчас живет в Минске, а сестра, тетя, внучки - в Жодино. Поэтому, как белоруска, она посчитала своим долгом поддержать белорусов.

- Хочу сказать самое главное: ребята, останьтесь в живых. Физическую смерть не исправить. Горе, которое приносит смерть, время не лечит, - обратилась Арбенина. - Мы, белорусы, добрый, щедрый, интеллигентный и, самое главное, мягкий народ. Мы никогда не были захватчиками, мы всегда созидаем. И у меня обливается сердце кровью, когда я вижу в новостях, что в моем любимом городе Минске на улицах тела погибших.

Здесь она тяжело перевела дыхание и, вздохнув, продолжила:

- Я верю в справедливость, я верю в Бога, и Бог не оставит белорусскую землю, не оставит белорусский народ. Будьте аккуратны, берегите друг друга, берегите себя в эти дни. Я с вами, - заявила Арбенина.

В конце поста она поставила хештеги со следующими словами: «Беларусь», «Жыве Беларусь», Future is now.

В комментариях пользователи не только из Беларуси поблагодарили Арбенину за поддержку, сказали, что солидарны с ее мыслями и очень корректным и по делу заявлением. А белорусы откликались: «Я тоже из Воложина, но живу в России. Жыве Беларусь!» Хотя некоторые и недоумевали, почему, по их мнению, певица сделала заявление так поздно.
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