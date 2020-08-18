Как пишут российские СМИ.





Напомним, потерпевшими признаны дети погибшего Сергея Захарова и вдова. Старший сын Виталий запросил баснословную сумму компенсации – 6 миллионов 500 тысяч рублей.









А вот вдова и младший сын погибшего Валерий требуют символические деньги – только 1 рубль. Тем самым они хотят показать, что для них самое важное – справедливость.

"Грязные деньги нам не нужны. Просим взыскать с Ефремова Михаила Олеговича в пользу истцов один рубль в качестве компенсации понесенного морального вреда", - завершил свою речь в суде Добровинский, цитирует interfax.ru



